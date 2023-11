Sarà una soleggiata domenica invernale in Veneto: lunedì possibili precipitazioni, con neve in collina

«Le correnti fredde di matrice artica che stanno interessando l'Italia in questo weekend risultano secche sulle regioni settentrionali e sul Veneto: favoriranno così una domenica in prevalenza soleggiata e clima terso su tutta la regione e con ventilazione da Nord a tratti ancora sostenuta, seppur in graduale indebolimento. Farà eccezione qualche addensamento nuvoloso e qualche fiocco di neve portato dal vento sui crinali confinali del Cadore. Il clima sarà ormai pienamente invernale, molto freddo in montagna, con temperature minime intorno allo zero anche in pianura e massime sui 10 gradi». Daniele Berlusconi, meteorologo di 3BMeteo.com, ci spiega quale situazione climatica è attesa in Veneto per i prossimi giorni.

«Nel corso della prossima settimana tornano tuttavia correnti atlantiche più umide che già da lunedì porteranno un aumento della nuvolosità e qualche debole precipitazione tra il tardo pomeriggio e la notte: i fenomeni stante le basse temperature potranno risultare nevosi sopra i 600-800 metri, se non localmente anche sui fondovalle alpini. Dopo un temporaneo miglioramento tra martedì 28 e mercoledì 29 Novembre, nella seconda parte di settimana si preannunciano altre perturbazioni, la cui traiettoria e intensità rimangono ancora da valutare più nel dettaglio, ma che con buona probabilità porteranno discreti quantitativi di neve sulle Alpi, inizialmente anche a quote basse, e piogge diffuse in pianura», ha concluso il meteorologo.