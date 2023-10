L'autunno si avvicina anche in Veneto: temperature in picchiata da domenica

«La lunga parentesi di caldo eccezionale e fuori stagione che ha caratterizzato la prima di ottobre sta per giungere al termine. L'anticiclone africano che ha dominato incontrastato lo scenario meteorologico delle ultime due settimane è destinato a subire un progressivo declino sotto la spinta di correnti nord-atlantiche». È Davide Sironi, meteorologo di 3BMeteo.com, a confermare le previsioni per i prossimi giorni con uno sguardo specifico sul Veneto: l'autunno è dunque atteso per la prossima settimana.

«Ma andiamo per ordine, fino a sabato 14 il tempo si manterrà ancora stabile e caldo ma con foschie più dense e addensamenti nuvolosi irregolari. Proprio a causa della maggiore nuvolosità le temperature minime non scenderanno sotto i 15-17°C mentre le massime subiranno un lieve calo attestandosi intorno ai 24-26°C, valori comunque ben al di sopra della norma del periodo. Da domenica 15 invece si cambierà registro, anche se le vere e tipiche piogge autunnali sono ancora lontane. L'anticiclone cederà definitivamente lasciando spazio a correnti più fredde da nord che, scontrandosi con l'aria molto mite e umida accumulata nell'ultimo periodo, porteranno alla formazione di acquazzoni anche a sfondo temporalesco! Nei giorni seguenti l'effetto più evidente del cambio di scenario si avvertirà soprattutto sul lato delle temperature, che subiranno un marcato calo anche di 10-15 gradi rispetto ai valori di questi giorni, causa il continuo afflusso di correnti fresche di Bora. Dal 20 in poi le più recenti simulazioni dei modelli meteorologici mostrano il possibile ritorno di piogge più intense e consistenti, ma è una tendenza ancora da confermare», ha concluso il meteorologo.