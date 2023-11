Nuove precipitazioni in arrivo sul Veneto, ma nel weekend il meteo sarà più sereno

«Dopo una breve tregua dal maltempo, tra giovedì e venerdì è atteso sul Veneto il passaggio dell'ennesima perturbazione nord-atlantica». È Davide Sironi, meteorologo di 3BMeteo.com, a fornirci le previsioni del tempo per i prossimi giorni.



«Il fronte perturbato attraverserà il veroneseportando piogge moderate, a tratti a carattere di rovescio; la neve cadrà a quote di media montagna, generalmente oltre i 1200-1400 metri di altitudine con ulteriori 20-30 centimetri di neve sulle vette prealpine. Già nel corso di venerdì osserveremo un netto miglioramento con spazi soleggiati via via più ampi e tempo asciutto. Con questa perturbazione si chiuderà la fase di tempo spesso instabile o perturbato che ha caratterizzato le ultime settimane e si aprirà una fase più stabile e asciutta.Per ile i primi giorni della prossima settimana è infatti confermato l'arrivo di un campo di alta pressione che porterà, finalmente, alcuni giorni di tempo stabile e soleggiato su tutto il territorio veneto con temperature allineate alle medie del periodo», ha concluso il meteorologo.