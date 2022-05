Previsioni del tempo: possibilità di pioggia nel Veronese a metà settimana

«Umide correnti atlantiche sono previste affluire progressivamente sul Nord Italia determinando instabilità sparsa, più diffusa sui settori alpini e prealpini. Sul Veneto ritroveremo acquazzoni e locali temporali in particolare sui comparti settentrionali e centro-settentrionali della Regione». È Francesco Del Francia, meteorologo di 3bmeteo.com, a fornirci le previsioni del tempo per i prossimi giorni relativamente all'area veneta.

«Prime avvisaglie nella sera-notte odierna (lunedì 23) su Alpi. Prealpi, Bellunese e Trevigiano. Nel corso di martedì 24 nuova instabilità tra tardo pomeriggio e notte ad iniziare dall'Altopiano di Asiago e dagli altri rilievi in moto verso Vicentino, Padovano e alto veneziano entro tarda sera/notte. Possibili forti temporali su Alpi e Prealpi. Mercoledì, con ogni probabilità, ritroveremo i fenomeni temporaleschi più strutturati sui settori veneti settentrionali, ma acquazzoni sparsi potrebbero bagnare a macchia di leopardo anche le altre province della Regione. I fenomeni temporaleschi saranno accompagnati da un generale calo termico, nonché da puntuali grandinate e locali violente raffiche di vento. Nuova instabilità, a tratti, prevista anche nella seconda parte della settimana».

METEO VERONA - «Martedì su Verona - prosegue Del Francia - ritroveremo condizioni estive e per larga parte stabili con massime sui 31°C; solo tra sera e notte ritroveremo la possibilità di piovaschi e qualche acquazzone sparso.Tra mercoledì e giovedì lieve flessione termica con tempo ancora instabile nella seconda parte del giorno, con maggiori probabilità nel corso di giovedì 26. Instabilità a tratti la ritroveremo, con ogni probabilità, anche nel corso del weekend; al momento con maggiori chance nel corso di sabato (con possibili temporali), evoluzione comunque da confermare».