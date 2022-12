Pioggia, freddo e neve, anche a bassa quota, in Veneto per il Ponte dell'Immacolata

«Una vasta depressione iberica in spostamento verso est verrà agganciata nei prossimi giorni da un flusso di correnti fredde di origine artica che raggiungono l’Europa centrale». Lorenzo Badellino, metereologo di 3Bmeteo.com, ci spiega che tempo è atteso in Veneto e a Verona nel lungo weekend che inizierà l'8 dicembre.

«Queste alimenteranno una serie di fronti atlantici che ad intermittenza scorreranno sul Veneto durante il lungo Ponte dell’Immacolata, portando un peggioramento del tempo sulla nostra regione con piogge e nevicate anche a quote basse, seppur alternate a fasi più asciutte. La prima perturbazione raggiungerà il Veneto entro la sera dell’8 dicembre con piogge diffuse fino a venerdì e nevicate a quote basse, anche fino a fondovalle al mattino. Attenzione anche all’acqua alta che sulla Laguna raggiungerà i 110 centimetri in mattinata. Attenuazione dei fenomeni in serata, ma sabato una nuova perturbazione porterà altre piogge destinate a protrarsi per buona parte della giornata di domenica, con nevicate in montagna.

METEO VERONA - «Mercoledì sarà una giornata stabile e soleggiata, ma nebbiosa al mattino, farà freddo, con temperature minime sui +1°C e possibili gelate notturne, massime non oltre +9°C. Giovedì sarà una giornata irregolarmente nuvolosa, in attesa dell’arrivo della prima perturbazione che porterà le prime piogge in serata. Clima freddo con temperature che oscilleranno tra i 3°C del mattino e gli 8°C del pomeriggio. Venerdì nubi e piogge anche intense caratterizzeranno buona parte della giornata, pur attenuandosi in serata, mentre le temperature oscilleranno tra 4 e 6°C per tutto il giorno. Sabato sarà una giornata grigia, in attesa dell’arrivo della seconda perturbazione che provocherà una recrudescenza delle piogge già in mattinata. La settimana si chiuderà in un regime di variabilità con schiarite alternate a qualche pioggia», ha concluso il meteorologo.