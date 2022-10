Meteo in fase di cambiamento: nuvole e piogge attese per sabato

«Dopo un’altra lunga fase di tempo stabile e in prevalenza soleggiato con temperature decisamente miti grazie all’anticiclone africano, sul Veneto le condizioni meteo stanno per cambiare». È Federico Brescia, meteorologo di 3Bmeteo.com, a darci le previsioni del tempo per i prossimi giorni.

«Fino a giovedì prevarrà il sole con qualche nebbia nelle ore mattutine sulle basse pianure fino al Veneziano - spiega Brescia -. Nella giornata di venerdì correnti umide meridionali porteranno un graduale aumento della nuvolosità con qualche pioviggine solo in serata sulle aree dolomitiche. Sarà il primo sintomo di un peggioramento imminente che interesserà tutta la regione sabato. Tra notte e mattino piogge e rovesci bagneranno le Alpi e le alte pianure, durante il giorno i fenomeni si sposteranno anche verso le pianure meridionali. Si faranno rapidamente spazio delle schiarite a partire dalle aree più settentrionali. Domenica tempo più asciutto con nuvolosità sparsa, a tratti compatta, e qualche foschia. Temperature massime in leggero calo e minime in rialzo di un paio di gradi nel weekend», una tendenza che potrebbe trovare conferma nei prossimi giorni.

METEO VERONA - «Tempo stabile fino a venerdì ma con graduale aumento della nuvolosità. Sabato cielo molto nuvoloso con qualche pioggia, specie al mattino. Domenica migliora ma restano delle nubi sparse. Temperatura minima tra 14 e 16°C, massima tra 21 e 24°C», ha concluso il meteorologo.