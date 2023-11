È in arrivo la tempesta Ciaran: forti piogge attese anche nel Veronese

«Sull’Europa è in arrivo il ciclone Ciaran che porterà forte maltempo anche sulla nostra città». Carlo Migliore, meteorologo di 3BMeteo.com, ci fornisce le previsioni del tempo per la zona di Verona.

«Le prime piogge erano attese già per la tarda mattinata di giovedì, ma sarà solo dal pomeriggio che i fenomeni tenderanno ad intensificarsi per assumere verso sera anche carattere di forte intensità con rischio anche di temporali. Il maltempo continuerà anche nell’arco della notte e nelle prime ore della mattina di venerdì, poi sono attese ampie schiarite. La pausa sarà molto breve, dopo una giornata di sabato abbastanza soleggiata, verso sera il tempo tornerà a guastarsi con le prime piogge e nell’arco della notte tra sabato e domenica i fenomeni potrebbero essere anche intensi. Da domenica pomeriggio più sole e l’inizio della prossima settimana si preannuncia soleggiato. Le temperature non subiranno grandi variazioni con massime non oltre i 15/16°C e minime intorno 8/10°C».