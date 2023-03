Nuvole e schiarite si alternano, ma le piogge in Veneto saranno scarse anche nei prossimi giorni

«Nei prossimi giorni il Nord Italia e il Veneto saranno interessati da correnti occidentali, ma ancora poco perturbate, che fino a venerdì determineranno il transito di nuvolosità irregolare alternata a schiarite». È Daniele Berlusconi, meteorologo di 3Bmeteo.com a fornirci le previsioni del tempo per il Veneto, relativamente ai prossimi giorni. Purtroppo non arrivano buone notizie per chi sperava in precipitazioni abbondanti.

«Sussiste la possibilità di brevi piovaschi specie nelle giornata di venerdì, un po' più organizzati verso le prealpi veronesi e il Trentino, del tutto sporadici in pianura, e con accumuli sempre poco consistenti. Nel corso del weekend nuovi fronti nuvolosi si addosseranno da Nord Ovest sull'arco alpino portando qualche precipitazione sulle Alpi di confine (Alto Adige) ma lasciando ancora una volta gran parte del Veneto all'asciutto e con condizioni in prevalenza soleggiate. Il clima risulta nel complesso mite per il periodo, già quasi gradevole nelle ore pomeridiane, dove le temperature potranno addirittura sfiorare i 20°C (rimane un po' più fresco lungo il litorale adriatico per la possibilità di nebbie e nubi bassi)».