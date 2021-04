Bel tempo, ma freddo, a Pasqua e Pasquetta. Poi un nuovo peggioramento

«Giorni contati per l’anticiclone africano e il caldo anomalo, sabato cambia tutto con l’arrivo di un fronte freddo dal Nord Europa - lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Davide Sironi che spiega – sabato è attesa un’accentuazione della variabilità atmosferica con nuvolosità irregolare per tutto l’arco della giornata e l’occasione per qualche piovasco o rovescio, in particolare a ridosso delle aree prealpine, ma occasionalmente anche in pianura e sulla città di Verona. Non si esclude anche qualche temporale o colpo di tuono, ma saranno comunque fenomeni passeggeri e di breve durata. Si avvertirà inoltre un primo calo di 4-5° delle temperature contestualmente a un rinforzo dei venti di Bora».

PASQUA SOLEGGIATA MA FREDDA - «Per Pasqua torneranno condizioni per lo più soleggiate, salvo qualche nube sparsa soprattutto all’alba e poi nel pomeriggio, ma il clima sarà piuttosto frizzante – continua Sironi di 3bmeteo.com – è atteso un ulteriore afflusso di aria fredda, le temperature in città raggiungeranno a fatica i 14-15 gradi nelle ore centrali della giornata».

PASQUETTA BELLA, POI IL NUOVO PEGGIORAMENTO - «Buone notizie anche per la giornata di Pasquetta che trascorrerà in prevalenza soleggiata. Tra notte e l’alba si faranno sentire gli effetti dell’aria fredda con i valori minimi che scenderanno fin verso 2-5 gradi fuori città, mentre nel pomeriggio la colonnina di mercurio tornerà a salire toccando i 17-18 gradi. A fine giornata è atteso un graduale peggioramento per l’avvicinarsi di una nuova e questa volta più intensa perturbazione in discesa dal Nord Europa. Sarà il preludio ad una fase caratterizzata da tempo frequentemente instabile nei giorni successivi, propizia al ritorno di qualche pioggia di rilievo, che ormai manca da tempo sul territorio di Verona», concludono da 3bmeteo.com.