Pasqua e Pasquetta: previsto tempo soleggiato ma temperature in calo

«La presenza dell'Anticiclone garantisce condizioni tempo stabile e asciutto sul Veneto in un contesto climatico da piena primavera». Davide Sironi, meteorologo di 3B Meteo.com, ci fornisce le previsioni per le imminenti festività pasquali.

«Tra giovedì e venerdì - prosegue Sironi - le temperature nel pomeriggio toccheranno diffusamente i 22-24 gradi ma anche in montagna il clima sarà particolarmente mite. Un cambiamento del tempo è atteso proprio sabato quando un fronte da nord attraverserà la regione determinando un po' di variabilità atmosferica con qualche breve e veloce rovescio che dai settori montuosi si estenderà entro sera alle zone di pianura, specie centro-occidentali. Il tutto sarà accompagnato da un rinforzo dei venti di Bora in Adriatico, via via più freddi. La tendenza meteo per Pasqua e Pasquetta che non dovrebbe riservare particolari sorprese, al momento. Secondo gli ultimi aggiornamenti l'alta pressione tornerà a proteggere la regione favorendo tempo stabile e in prevalenza soleggiato. Unica nota le temperature che saranno in netto calo, causa l'afflusso di aria fredda da nordest. Clima quindi più fresco con valori diurni non oltre i 16-18 gradi in pianura, da segnalare una ventilazione piuttosto vivace di Bora sui litorali con mare Adriatico temporaneamente mosso. Su Dolomiti e Prealpi da segnalare al più della variabilità pomeridiana tipica del periodo primaverile ma con basso rischio di precipitazioni».

METEO VERONA - «Tempo stabile e soleggiato fino a venerdì con valori minimi intorno 7-10 gradi e massime fino a 23-24 gradi. Sabato maggiore variabilità con un breve rovescio possibile entro sera e ventilazione più vivace da est. Domenica e lunedì tempo in prevalenza soleggiato con clima più frizzante. Temperature minime in calo fino a 3-5 gradi e massime non oltre 17-18 gradi», ha concluso il meterologo.