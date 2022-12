L'anticiclone di Natale accompagna l'Italia sotto le feste

«Dopo una prima parte di dicembre decisamente scoppiettante, ora il tempo si quieta in una sorta di limbo anticiclonico che perdurerà almeno fino alle feste natalizie». Edoardo Ferrara, meteorologo di 3BMeteo.com, conferma dunque le previsioni del tempo fornite nella giornata di lunedì e relative al Veneto.

«Una modesta perturbazione filtrerà le maglie dell’alta pressione mercoledì, portando qualche pioggia al Nord e sul medio versante tirrenico, ma in genere di modesta entità, salvo rovesci a tratti più consistenti giusto sulla Liguria. Altrove nubi irregolari alternate a schiarite».

ANTICICLONE DI NATALE E NUBI - «Giovedì qualche strascico del fronte giunto mercoledì con occasionali piovaschi al Centro e su Nordest ma in esaurimento entro fine giornata - prosegue Ferrara -. Nei giorni successivi che ci traghetteranno fino a Natale e Santo Stefano poche novità con tempo spesso stabile a causa della presenza dell’alta pressione, ma non sempre soleggiato, anzi. Nubi medio-basse e locali banchi nebbiosi insisteranno in particolare in Pianura Padana e lungo il versante tirrenico, mentre tra Liguria, Nordovest Toscana e sulla Venezia-Giulia potranno insistere locali piovaschi o pioviggini. Il clima avrà davvero poco di invernale, non sarà particolarmente freddo anzi a tratti molto mite al Centrosud, dove nelle aree soleggiate si potranno raggiungere o superare i 15-16°C, con punte anche di oltre 18-20°C all’estremo Sud, Sardegna e Sicilia».

TENDENZA FINOA FINE ANNO - «Il tempo non dovrebbe subire particolari scossoni fino a fine anno, sebbene l’anticiclone potrebbe venire disturbato da qualche modesto impulso instabile di passaggio, ma il vero inverno, almeno per ora, non si farà ancora vedere sull’Italia. Seguiranno comunque importanti aggiornamenti in merito», concludono da 3bmeteo.com