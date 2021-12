Previsioni meteo, perturbazioni in arrivo e calo delle temperature atteso la prossima settimana

«Nelle prossime ore e nei prossimi giorni il Veneto sarà interessato da una serie di veloci perturbazioni che porteranno piogge e rovesci sparse su coste e pianure, mentre sulle Alpi arriveranno nuove nevicate», è Davide Ricci, meteorologo di 3bMeteo.com, a fornirci le previsioni per i prossimi giorni.

«Data l’origine artica di questi impulsi perturbati, le temperature andranno incontro ad una progressiva diminuzione, fino a portarsi al di sotto delle medie fra il weekend e l’esordio della prossima settimana, con estese gelate anche sulle aree di pianura e nevicate che si spingeranno fino a quote collinari.

Non mancheranno fasi più asciutte e soleggiate, ma si tratterà per lo più di veloci intermezzi all’interno di un periodo caratterizzato da spiccata instabilità».

VERONA - «Più nel dettaglio - prosegue Ricci -, su Verona e provincia si attende un peggioramento del tempo già dalla serata di mercoledì con piogge sparse in moderata intensificazione verso le prime ore di domani, giovedì. Si tratterà di fenomeni non particolarmente intensi che andranno ad esaurirsi già entro il primo mattino, anche se i cieli tenderanno a rimanere nuvolosi per il resto del giorno. In serata e nella notte di venerdì non è escluso che qualche nuova debole pioggia possa interessare il basso Veronese, mentre sul capoluogo potrebbe al più cadere qualche goccia. A seguire il tempo dovrebbe rapidamente rasserenarsi, regalando un venerdì nel complesso ben soleggiato e con temperature diurne attorno ai 10°.

Nuvolosità ancora una volta in graduale aumento nella giornata di sabato, in preparazione al peggioramento che dovrebbe interessare Verona domenica, con piogge, temperature in deciso calo e nevicate sulle Prealpi oltre i 600-700 metri.

Per la prossima settimana la tendenza, che andrà confermata dai prossimi aggiornamenti, vede al momento un nuovo miglioramento, ma con temperature rigide specie al mattino, fino a -3/-4°C anche in pianura».