Previsioni meteo: pioggia attesa a Verona per il giorno di Natale

«Dopo lunghe giornate in compagnia dell’anticiclone che ha portato nebbie e nubi basse in pianura, ecco che sul Veneto lo scenario meteo è destinato a sbloccarsi durante le festività natalizie». È Federico Brescia di 3BMeteo a fornirci le previsioni del tempo per le imminenti festività.

«A partire dal giorno di Natale piogge e rovesci interesseranno tutta la regione per più giorni. Sarà un peggioramento di poco sapore invernale con precipitazioni moderate, a tratti abbondanti, e la neve cadrà soltanto in alta montagna, a partire dai 1600-1800 metri. Tempo che tendenzialmente è previsto rimanere instabile ad oltranza con un possibile ritorno della neve anche a quote più basse, ma data la distanza temporale c’è bisogno di ulteriori analisi e conferme. Le temperature saranno nel complesso stazionarie nei valori massimi, in rialzo invece in quelli minimi con l’arrivo delle piogge. Vento sostenuto di Scirocco sulla laguna e litorali tra sabato 25 e domenica 26 quando non si esclude qualche episodio di acqua alta sul capoluogo».

METEO VERONA - «Su Verona le condizioni meteo sono previste in peggioramento nelle festività natalizie - prosegue Brescia -. Dalla sera di venerdì 24 una perturbazione atlantica porterà piogge diffuse che bagneranno la città, soprattutto nel giorno di Natale. Il maltempo potrebbe interessare il Veronese anche nei giorni seguenti anche se per ora è ancora una tendenza che necessità di ulteriori conferme. Temperature ancora piuttosto fredde nei valori minimi nei prossimi giorni, in rialzo a Natale con l’arrivo delle piogge, massime generalmente stazionarie tra 6 e 8°C».