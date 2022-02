Il sole continuerà a splendere su Verona almeno fino a giovedì

«Sul Veneto lunedì è transitato l'ennesimo fronte freddo da nord di questa stagione invernale». È Davide Sironi, metereologo di 3Bmeteo.com, a fornirci le previsioni del tempo per i prossimi giorni relativamente al territorio regionale e alla provincia scaligera.

«Ben poche conseguenze sulla regione dal punto di vista delle precipitazioni proprio a causa dello sbarramento offerto dalle Alpi alla perturbazione. Deboli nevicate, associate a freddi venti da nord, hanno interessato i settori dolomitici. Venti che in mattinata hanno fatto irruzione anche sulle zone di pianura venete, talora anche in modo violento, con raffiche che hanno toccato 80-100km/h sulle province di Vicenza, Padova e Treviso. Si segnalano in particolare 97km/h a Thiene e 87km/h a Valdobbiadene».

METEO VERONA - «Su Verona davvero poche novità in vista nei prossimi giorni, l'anticiclone sarà ancora protagonista regalando giornate stabili e ben soleggiate almeno fino a giovedì. Clima tra l'altro non freddo e abbastanza gradevole nelle ore diurne con massime fino a 12-14 gradi e minime di poco sotto lo zero solo nelle zone di campagna - conclude Sironi -. Qualche disturbo nuvoloso arriverà nei giorni successivi ma senza fenomeni significativi, proseguirà così la fase particolarmente secca e povera di precipitazioni iniziata a dicembre».