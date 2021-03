Caldo fuori stagione in questo inizio di primavera, ma a Pasqua c'è il rischio pioggia

«Lo scenario meteorologico della settimana sarà dominato da un robusto campo anticiclonico di origine africana che espanderà la sua influenza a gran parte dell’Italia centro- settentrionale e al Veneto, rinnovando condizioni di assoluta stabilità atmosferica e tempo asciutto». A parlarci dell'arrivo dell'anticiclone africano sono i metereologi di 3Bmeteo.com.

TEMPERATURE DA PRIMAVERA INOLTRATA – «Per gran parte della settimana - proseguono da 3Bmeteo.com -, il sole sarà grande protagonista su Verona e le pianure venete. Il tempo si manterrà infatti ampiamente soleggiato con cumuli diurni di bel tempo che riguarderanno Lessinia e settori prealpini in generale ma senza alcuna conseguenza. Come anticipato, le temperature saranno in deciso aumento a tutte le quote portandosi su valori tipici da primavera inoltrata. Tra martedì e venerdì la colonnina di mercurio raggiungerà facilmente i 23-24° nelle ore pomeridiane, valori 5-7° oltre la norma del periodo».

PASQUA E PASQUETTA A RISCHIO PIOGGIA - «Dando un primo sguardo alla tendenza successiva, la situazione potrebbe radicalmente cambiare proprio in concomitanza del weekend pasquale, quando una perturbazione fredda in discesa dal Nord Europa potrebbe avvicinarsi al triveneto, determinando una maggiore variabilità atmosferica ed il ritorno di qualche pioggia, specie verso Pasquetta, nonché un abbassamento delle temperature - concludono da 3Bmeteo.com. La distanza temporale e l'incertezza dell'evoluzione meteo, in questa fase, non consentono però di scendere in dettagli, per ora».