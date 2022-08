Previsioni meteo, venerdì possibili temporali: a Ferragosto il colpo di coda del grande caldo?

«La settimana di Ferragosto vedrà condizioni meteo favorevoli sul Veneto con tempo in larga parte stabile e soleggiato, fatta eccezione per qualche breve rovescio diurno o serale sui settori montuosi». È Davide Sironi, meteorologo di 3BMeteo.com, a fornirci le previsioni del tempo dei prossimi giorni in merito al territorio regionale.

«Clima caldo -prosegue Sironi - ma senza eccessi con temperature massime che si attesteranno tra 30° e 33° sulle principali città e località costiere del Veneto, valori tipici del periodo. Unica giornata dal tempo incerto sarà venerdì, quando infiltrazioni fresche da Nord-Est porteranno della variabilità nuvolosa, accompagnata anche da qualche rovescio o breve temporale in particolare sui settori montuosi e le vicine pianure. Le temperature caleranno di 2°-4° con massime che venerdì e sabato si attesteranno attorno ai 28°-30°; l'abbassamento delle temperature si farà sentire in particolare in montagna con aria decisamente frizzantina nottetempo e all'alba e temperature minime anche ben al di sotto dei 10° nelle vallate dolomitiche».

FERRAGOSTO - «Tra domenica 14 e Ferragosto confermata invece una fiammata dell'anticiclone africano che favorirà tempo stabile, ampiamente soleggiato e ritorno a condizioni di caldo intenso a tutte le quote. In questa fase le massime potranno ancora toccare i 34°-36° sulle pianure interne e 30°-32° sulle zone costiere con afa in intensificazione. Probabilmente sarà un fuoco di paglia, in quanto nei giorni successivi la tendenza meteo sembra confermare il perentorio afflusso di correnti fresche e instabili atlantiche che darebbero un primo duro colpo all'estate con piogge e rovesci questa volta diffusi sulle Alpi, e temporali anche intensi in pianura. Tendenza, vista la distanza temporale, ancora da confermare pienamente», conclude il meteorologo.