Estate al capolinea: maltempo e temperature in calo a partire da venerdì

«Settimana tardo-estiva ma da venerdì aria fredda in arrivo dalla Scandinavia». A dirlo è Davide Sironi, meteorologo di 3Bmeteo.com, che ci parla delle previsioni per questa settimana.

«Su Verona e il Veneto avremo una prima parte di settimana dai connotati ancora estivi, grazie alla temporanea rimonta dell'anticiclone africano - sottolinea il meteorologo -. Clima ancora piuttosto caldo e afoso nelle ore diurne con temperature massime che tra martedì e giovedì si manterranno intorno ai 30°-31° in pianura, circa 4°-5° sopra le medie del periodo. Sole protagonista fino a martedì mentre tra mercoledì e giovedì avremo degli annuvolamenti irregolari e anche il ritorno di qualche acquazzone sui settori montuosi, ma in un contesto sempre caldo per il periodo».

L'estate sembra essere arrivata al capolinea: «Un netto cambiamento del tempo è invece confermato per venerdì quando un fronte freddo in discesa dalla Scandinavia, porterà acquazzoni e temporali anche diffusi (specie sulle province centro-orientali della regione) e un sensibile calo delle temperature sotto la spinta di freddi venti di Bora; sulle Dolomiti potrà comparire qualche fiocco di neve fin sotto i 2000 metri.

Weekend che vedrà un sabato ancora incerto, con residue piogge specie nella prima parte del giorno, mentre la domenica dovrebbe vedere il ritorno a condizioni ampiamente soleggiate. Clima, come anticipato, che sarà nettamente più fresco con massime intorno ai 20°-23° e minime localmente anche sotto i 10°. Prime brinate e gelate nelle vallate alpine e dolomitiche. Un peggioramento sostanzialmente sancirà la fine dell'estate sul Nord Italia, in quanto la prossima settimana vedrà condizioni meteo nel complesso buone ma con clima che si manterrà decisamente fresco per il periodo a causa del continuo afflusso di aria fredda dall'Europa orientale», ha concluso Sironi.