Freddo assente a Capodanno: 2022 l'anno più caldo mai registrato in Italia

«I prossimi giorni continueranno sulla falsa riga di quanto già abbiamo sperimentato in questo periodo: inverno assente con anticiclone afro-mediterraneo, tempo spesso stabile, anche se a tratti uggioso». È il meteorologo di 3BMeteo.com, Edoardo Ferrara, a confermare le previsioni del tempo per i prossimi giorni.

«A dire il vero la coda di una perturbazione atlantica porterà fino a venerdì qualche pioggia al Nord e sul versante tirrenico, nonché deboli nevicate sulle Alpi in genere oltre 900-1300 metri. Per Capodanno tuttavia l’anticiclone afro-mediterraneo avrà un ulteriore sussulto, per una notte del Veglione che si preannuncia stabile con al più qualche debolissima pioggia sul Nordovest».

«Per il resto - prosegue Ferrara - probabilmente sino in prossimità dell’Epifania vivremo giornate caratterizzate da tempo stabile, ma a tratti uggioso specie al Nord, lungo il versante tirrenico con anche possibili nebbie in Valpadana, sulle valli del Centro e localmente lungo le coste. Qualche modesta pioggia potrà al più interessare il settore di Nordovest, a tratti più incisiva sulla Liguria di Levante, e la Versilia. Maggiori spazi assolati favoriranno il medio-basso versante Adriatico e il Sud».

TEMPERATURE FUORI STAGIONE - «Contestualmente le temperature saranno diffusamente superiori alle medie del periodo, anche di oltre 6-8°C, con freddo pressoché assente ovunque - spiega il meteorologo - nelle aree soleggiate del Centrosud si potranno superare punte di 18-20°C, come in piena Primavera; sacche fredde resisteranno giusto sulle vallate alpine e appenniniche laddove riuscirà ad agire l’inversione termica. Il caldo anomalo interesserà anche buona parte dell’Europa centro-meridionale, dove a Capodanno sono previste temperature sopra media anche di 6-10°C: da Parigi a Berlino e Varsavia le massime potranno superare punte di 11-13°C, oltre 20-22°C in Spagna».

CALDO ANCHE IN MONTAGNA - «Preoccupante la situazione anche sulle nostre montagne con le Alpi che sperimenteranno a Capodanno zeri termici addirittura prossimi ai 3000 metri, di fatto come in estate. A 1500m si potranno localmente superare i 7-10°C: valori decisamente anomali che potranno ulteriormente favorire il rischio valanghe: prestare dunque massima attenzione soprattutto ai fuoripista. Neve invece praticamente assente sull’Appennino, dove la situazione è drammatica dall’Emilia alla Sicilia con temperature che anche nei prossimi giorni si manterranno su valori decisamente elevati».

2022, L'ANNO PIÙ CALDO MAI REGISTRATO IN ITALIA - «Il 2022 chiuderà quasi sicuramente come anno più caldo mai registrato in Italia, dal momento che tra gennaio e novembre la temperatura complessiva è stata superiore alla media trentennale 1991-2020 di ben 1.06°C (secondo i dati ISAC-CNR), un valore appunto mai registrato. Mancano i dati di dicembre che chiuderà quasi certamente sopra media, al netto di una breve parentesi più fredda ad inizio mese. A livello generale le anomalie più gravi si sono registrate al Nord, in primis Nordovest. Spaziando oltre confine è molto probabile che il 2022 chiuda come anno più caldo mai registrato non solo per l’Italia ma a livello globale, confermando il trend di ulteriore accelerazione del riscaldamento globale dal 2010 ad oggi», concludono da 3BMeteo.com.