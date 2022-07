Temperature in ascesa da giovedì: torna il caldo africano su Verona

«Sull’Europa occidentale nei prossimi giorni avremo l’ennesima ondata di caldo africano che farà impennare le temperature». È Federico Brescia, meteorologo di 3Bmeteo.com, a fornirci le previsioni per i prossimi giorni, relativamente all'area veneta e scaligera.

«Anche il Nord Italia non sarà risparmiato da questa nuova fiammata. In Veneto ci aspettiamo giornate caratterizzate da tempo prevalentemente stabile con caldo in intensificazione da giovedì. Qualche rovescio anche a carattere temporalesco interesserà le aree dolomitiche e le alte pianure nel fine settimana, soprattutto nella giornata di sabato, a causa di infiltrazioni d’aria fresca in quota che determineranno una maggiore dinamicità meteorologica sui rilievi. Resterà stabile invece su costa e pianure. Termiche ampiamente oltre la media del periodo, temperature massime fino a 36-38°C tra giovedì e sabato. Afa intensa, anche durante la notte, forte disagio fisico, attenzione. Per ora non si intravedono peggioramenti meteo o comunque cambi di circolazione tali da garantire una fase estiva più mite nei prossimi 10 giorni».

METEO VERONA - «Settimana in compagnia di tempo stabile con il cielo che risulterà spesso poco nuvoloso o sereno e temperature oltre la media stagionale. Massime generalmente comprese tra 35 e 37°C. Clima afoso», ha concluso il meteorologo.