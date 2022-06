L'ondata di caldo non si placa, ma nel weekend potrebbero arrivare i temporali

«L'alta pressione africana continua a mettere a dura prova l'Italia, l'ondata di calore sul Veneto proseguirà anche nei prossimi giorni con temperature che spesso toccheranno i 32-34°C sulle zone di pianura, con picchi localmente prossimi ai 36-37°C sul Polesine». È Fabio Da Lio, meteorologo di 3Bmeteo.com, a fornirci le previsioni per i prossimi giorni relativamente al territorio veneto, che potrebbe vedere il tanto atteso ritorno della pioggia.

«Afa accentuata nei grossi centri urbani durante le ore serali, così come lungo le coste, con notti quasi tropicali e valori minimi che non scenderanno sotto i 22-24°C in pianura. Sulle Dolomiti bellunesi non mancheranno temporali di calore nelle ore tardo pomeridiane e serali, a tratti anche di forte intensità, che potranno spingersi occasionalmente fino alle porte di Belluno, ma altrove il clima rimarrà asciutto. Solo in vista del prossimo weekend c'è la possibilità che qualche temporale possa interessare le pianure, associato a una parziale e temporanea attenuazione della calura».

METEO VERONA - «Sole e gran caldo per tutta la settimana, con marcata sensazione afosa durante le ore serali e notturne in città, che accentuerà il disagio fisico. In vista di sabato non escludiamo la possibilità di qualche temporale. Temperature massime comprese tra 33 e 35°C, minime prossime ai 22-23°C», ha concluso Da Lio.