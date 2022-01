Il bel tempo non abbandona il Veneto e Verona: sole ancora protagonista nel weekend

«Tempo in ulteriore miglioramento sul Veneto grazie al transito di fronte freddo da nord che in queste ore sta spazzando via la coltre di foschie, nubi basse e nebbie che imperversava da alcuni giorni sulle zone di pianura, e favoriva l'accumulo di inquinanti al suolo, ormai ben oltre i limiti consentiti». È Davide Sironi, meteorologo di 3bmeteo.com, a fornirci le previsioni del tempo per i prossimi giorni.

«Weekend che si preannuncia così stabile e soleggiato grazie ad un nuovo rinforzo dell'anticiclone con solo qualche foschia o banco di nebbia limitato alle ore più fredde tra le province di Rovigo e Venezia. Clima un po' freddo nottetempo e il mattino con il ritorno di gelate diffuse anche in pianura; più gradevole nelle ore pomeridiane con massime tra 6 e 10 gradi. Da segnalare domenica un nuovo rinforzo dei venti da nord sulle vette dolomitiche.

Pochi cambiamenti in vista per la prossima settimana, ad eccezione di qualche disturbo nuvoloso nel corso di lunedì, continueranno condizioni di bel tempo prevalente e asciutto. Un possibile cambiamento sarebbe atteso per il prossimo weekend con il ritorno di qualche pioggia e neve in montagna, ma da confermare».

METEO VERONA - «Nello specifico, a Verona il sole sarà protagonista nel weekend, salvo qualche sottile velatura del cielo che avrà il merito di colorare albe e tramonti. Non mancherà qualche banco di nebbia nelle ore più fredde ma confinato alle zone meridionali della provincia. Miglioramento della qualità dell'aria rispetto agli ultimi giorni ma concentrazioni di inquinanti che rimarranno ancora piuttosto elevate, talora anche oltre i limiti consentiti. Clima un po' freddo con gelate nottetempo e all'alba specie fuori città, più gradevole nelle ore centrali della giornata con massime fino a 8-10 gradi», conclude Sironi.