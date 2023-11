Previsioni meteo per Verona e il Veneto: «Nel weekend atteso il passaggio di una nuova perturbazione»

«La tempesta Ciaran ha colpito duramente non solo l'Europa centro-occidentale ma anche l'Italia, con una violenta perturbazione che ha causato condizioni di intenso maltempo specie al Nord e sul versante tirrenico», spiega il meteorologo di 3Bmeteo.com Edoardo Ferrara che a proposito della devastante alluvione che ha colpito l'alta Toscana precisa: «È stata causata da una violenta e stazionaria linea temporalesca che si è strutturata in seno alla perturbazione, scaricando in due ore punte di oltre 200mm: si tratta della pioggia che mediamente dovrebbe cadere in due mesi in questo periodo dell'anno sulle zone colpite».

Secondo quanto prospettato dal meteorologo Davide Sironi di 3Bmeteo.com, su Verona e il Veneto «proseguono condizioni di spiccata instabilità, nel weekend è infatti atteso il passaggio di una nuova perturbazione». Per fortuna «la perturbazione, seppur piuttosto intensa, sarà veloce e non avrà grosse conseguenze sul piano idrogeologico considerando l'elevata suscettibilità del territorio dopo le grandi piogge dell'ultimo periodo».

Nel dettaglio su Verona «sabato inizierà all'insegna del sole mentre nel pomeriggio il tempo andrà peggiorando velocemente con prime piogge già verso sera». Tra la sera e la notte su domenica sono «attesi rovesci anche intensi ma già dall'alba di domenica il tempo migliorerà rapidamente per una giornata soleggiata». Temperature «nel complesso stazionarie, in linea con la norma del periodo».

Per quanto riguarda il prosieguo, la prossima settimana «si osserva una timida rimonta dell'alta pressione che garantirà tempo più stabile e asciutto con le grandi perturbazioni atlantiche che tenderanno ad essere confinate all'Europa settentrionale». Qualche annuvolamento o debole disturbo piovoso potrà comunque essere possibile, soprattutto tra martedì e mercoledì ed a partire dal prossimo weekend, ma «è una tendenza che necessità di conferme», spiegano in conclusione da 3Bmeteo.