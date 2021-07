Caldo africano su Verona, ma tra giovedì e venerdì sono attesi nuovi temporali

«La settimana appena iniziata vedrà una nuova espansione dell'alta pressione sub-tropicale sul nord Italia e sul Veneto, con tempo stabile e ben soleggiato e cieli sereni quasi ovunque». È Davide Ricci, meteorologo di 3Bmeteo.com, a fornire le previsioni per i prossimi giorni, con il caldo che si farà sentire anche nel Veronese, per poi lasciare spazio ad una nuova perturbazione. «Sui rilievi, specie Dolomiti, potrà svilupparsi qualche innocua nube cumuliforme durante il pomeriggio, ma generalmente senza alcuna precipitazione associata. La rimonta anticiclonica sarà accompagnata da un marcato rialzo delle temperature, che torneranno a toccare i 34-35°C sulle pianure interne; qualche grado in meno sul litorale grazie alle brezze marine, ma con umidità più elevata e conseguente afa. La situazione cambierà fra giovedì e venerdì a causa dell'approssimarsi di una perturbazione atlantica: si attendono infatti rovesci e temporali sparsi, che potranno risultare di forte intensità e che localmente saranno accompagnati da grandine e colpi di vento».

Piogge attese nella seconda metà della settimana, ma il sole dovrebbe tornare nel weekend: «Scendendo più nel dettaglio, su Verona il bel tempo sarà assoluto protagonista fino a mercoledì, con cieli sgombri da nubi e temperature in graduale rialzo, fino a toccare i 32- 33 gradi. Giovedì inizierà sulla falsa riga dei giorni precedenti, ma dal pomeriggio la nuvolosità tenderà ad aumentare, con un intenso passaggio temporalesco atteso fra la serata e la notte di venerdì. In seguito dovrebbe sopraggiungere un nuovo miglioramento, con la tendenza per il fine settimana che indica al momento tempo soleggiato e caldo».