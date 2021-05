Bel tempo agli sgoccioli nel Veronese, arrivano le perturbazioni: temperature giù anche di 6-8°

«Sarà una settimana all'insegna dell'instabilità sul Veneto», ad annunciarlo è il meteorologo di 3bmeteo.com, Fabio Da Lio. «L'alta pressione che nel weekend ha interessato la Regione garantendo condizioni stabili e assolate, dal sapore quasi estivo, lascerà presto il posto alle correnti umide e fresche atlantiche. Una prima perturbazione attraverserà il Triveneto nel corso di martedì, portando piogge e acquazzoni più insistenti sui settori prealpini e dolomitici. Ma anche nei giorni successivi il tempo si manterrà spiccatamente instabile, con nuova occasione per rovesci anche a sfondo temporalesco, specie verso le aree di pianura e pedemontane durante le ore pomeridiane. Le temperature caleranno, su valori massimi che difficilmente supereranno i 18-22°C in pianura. Solo in vista di domenica la situazione dovrebbe tranquillizzarsi su tutto il Veneto, con il ritorno del sole e una nuova ripresa delle temperature diurne».

«A Verona e provincia - prosegue il meteorologo - nel corso di martedì le piogge si alterneranno un po' per l'intera giornata, tanto che sulla Lessinia si potranno accumulare anche 50mm d'acqua. Non escluso inoltre qualche temporale nel corso della serata. Le temperature saranno in netto calo a causa della frequente copertura nuvolosa e delle piogge, con il rinforzo dei venti da est che accentueranno la sensazione di fresco: le massime scenderanno anche di 6-8 gradi rispetto a quanto registrato in questi giorni, si passerà dagli attuali 26°C ai 18-20°C in città. Acquazzoni e schiarite si alterneranno per il resto della settimana, con una maggiore stabilità solo in vista del prossimo weekend».