Le previsioni del tempo in Veneto e a Verona per domenica 23 agosto 2020

Una nuova fase di instabilità attraverserà la Regione domani pomeriggio, domenica 23 agosto, con rovesci e temporali sparsi, ma non sono da escludere fenomeni localmente intensi (forti rovesci, forti raffiche di vento, grandinate locali). Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto, visti i fenomeni meteorologici, ha segnalato la criticità per rischio temporali, in particolare per i bacini Piave pedemontano ed Alto Piave.

Domani, 23 agosto, l’allerta gialla e la criticità si estenderanno ai seguenti bacini veneti: Alto Piave, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Basso Brenta- Bacchiglione e Fratta Gorzone. Inoltre, si segnala un livello di attenzione rinforzato per colate detritiche con riferimento a Borca di Cadore. Le prescrizioni sono valide dalle ore 14 di oggi, 22 agosto, fino alle ore 24 di domani, domenica 23 agosto.