Meteo, piogge e neve in Veneto nel weekend lungo di Capodanno

Un'ulteriore perturbazione porterà tra venerdì 1 e sabato 2 gennaio precipitazioni diffuse in Veneto, più consistenti sulle zone montane e pedemontane. Comincerà così l'anno nuovo, secondo le previsioni di Arpav. La neve cadrà inizialmente anche a bassa quota (ma non in pianura) per poi portarsi sabato intorno ai 1.000 metri sulle Prealpi. Sono dunque ancora possibili copiose nevicate sui monti. Domenica l'evoluzione è ancora incerta, in ogni caso le eventuali precipitazioni dovrebbero essere più lievi.

NEVICATE

L'inizio del 2021 sarà caratterizzato dal maltempo, dunque, e sarà la terza volta nel giro di un mese in cui si potrebbero verificare delle nevicate significative in montagna. Sabato 5 e domenica 6 dicembre le nevicate sono iniziate a quote relativamente basse, ma poi il limite della neve si è alzato, specie sulle Prealpi, e gli accumuli di neve sono stati particolarmente alti sopra i 1.500 metri. Lunedì 28 dicembre invece la neve è caduta copiosa anche fino a tutti i fondovalle prealpini.

LE CONDIZIONI METEO GENERALI

Sono ormai molti giorni che un'ampia circolazione ciclonica persiste sull'Europa settentrionale ed estendendosi in modo più o meno consistente sul Mediterraneo centro-occidentale alimenta degli impulsi perturbati sul Veneto, associati ad una intensificazione del flusso dai quadranti meridionali che porta aria umida dal Mediterraneo. Un ulteriore impulso è appunto previsto tra domani e dopodomani e sarà associato anche alla formazione di un minimo di pressione sul Tirreno nella giornata di sabato.

LE PREVISIONI DI ARPAV PER IL LUNGO WEEKEND DI CAPODANNO

La nuova perturbazione interesserà il Veneto a partire dalla mattinata di venerdì 1 gennaio e la sua fase più consistente dovrebbe essere tra il pomeriggio di venerdì e la serata di sabato 2 gennaio. Sono previste precipitazioni estese, che interesseranno con maggior persistenza e intensità le zone centro settentrionali, determinando quantitativi di precipitazione anche abbondanti sulle zone montane e pedemontane. Neve anche a bassa quota (fino ai fondovalle prealpini) con tendenza a salire sulle Prealpi nella giornata di sabato, mentre sulle Dolomiti le nevicate potranno localmente continuare anche quote più basse.