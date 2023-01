Meteo in Veneto, giornate grigie fine fino a sabato. Piogge nel weekend

Veneto ancora interessato dalla tipica stabilità meteorologica invernale, con schiarite sulle Dolomiti e grigio in pianura. Dal weekend, però, sono in arrivo piogge.

Tempo dunque stabile su tutta la regione fino al prossimo fine settimana, secondo Lorenzo Badellino di 3BMeteo. «L'anticiclone rimane inchiodato alle latitudini centro-meridionali europee e mantiene anche in Veneto condizioni di stabilità in questa fase iniziale dell’anno - ha spiegato Badellino - Stabilità che significa tempo soleggiato solo sul settore dolomitico. In pianura e sul litorale invece la staticità atmosferica favorisce il gravare di nubi basse, foschie dense e anche banchi di nebbia che non permettono al sole di filtrare, rendendo le giornate grigie e monotone. Il clima si mantiene mite e lo si nota soprattutto sulle Alpi, dove le temperature stentano a scendere sotto zero».

Situazione immutata fino a sabato, con temperature che a Verona oscilleranno tra gli 8 e i 10 gradi. «Poi, nel weekend, è atteso un certo cambiamento, grazie all’indebolimento dell’anticiclone e al tentativo di affondo delle perturbazioni atlantiche - ha concluso il cofondatore di 3BMeteo - Una di queste raggiungerà il Veneto entro domenica e favorirà il ritorno di piogge sparse, qualche nevicata sulle Alpi oltre i 1.200 metri e un certo rimescolamento dell’aria anche in pianura».