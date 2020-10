Maltempo, seconda ondata di piena dell'Adige: Protezione Civile in allerta

In Veneto rimane lo stato di attenzione per criticità idraulica per i bacini idrografici Vene-C, Vene-D, Vene-E, da riconfigurare, a livello locale, in fase di preallarme/allarme a seconda dell’intensità dei fenomeni.

L’allerta idraulica “gialla” è riferita, nello specifico, alla seconda ondata di piena del fiume Adige, con una risalita di livello sopra la prima guardia nelle sezioni in ingresso nel territorio regionale. Nel corso della giornata di martedì 6 ottobre, anche il fiume Po si porterà sopra la prima guardia nel territorio regionale.

Il meteo per lunedì 5 ottobre annuncia un’alternanza di nuvole e rasserenamenti; nel pomeriggio possono verificarsi locali precipitazioni, con quota neve solo attorno ai 2100 metri.

Nella seconda metà di giornata di martedì, la probabilità continua a rimanere bassa (5-25%), con piogge locali e a tratti modeste. Per mercoledì 7 ottobre la probabilità di precipitazioni resta bassa, fino a sera.

Alla luce delle previsioni meteo per le prossime ore, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha emesso un avviso di criticità, valevole dalle ore 14 di lunedì fino alle ore 20 di mercoledì 7 ottobre.