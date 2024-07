Ondate di calore, ci si aspetta un giovedì da bollino arancione a Verona

Dopo settimane di meteo instabile, l'estate sembra essere davvero iniziata e dal Ministero della Salute mettono in guardia sulle ondate dei calore dei prossimi giorni.

Per quanto riguarda Verona, le giornate di lunedì 9 e martedì 10 luglio sono contrassegnate con il bollino giallo, mentre quella di mercoledì 11 con i bollino arancione.

Il bollino giallo, livelli 1 di pre allerta, indica "condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un’ondata di calore. Questo livello non richiede azioni immediate, ma indica che nei giorni successivi è probabile che possano verificarsi condizioni a rischio per la salute". Quello arancione, livello 2, indica invece "condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili".

Il bollettino del Ministero della Salute elabora le previsioni per 27 città italiane relativamente alle ondate di calore. Per giovedì è stato assegnato il bollino rosso a 7 città, quello arancione a 9, quello giallo a 8 e quello verde a 3.