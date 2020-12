Imbiancata sulla provincia di Verona con fiocchi di neve anche in pianura

Sono state rispettate le previsioni meteo dei giorni scorsi che indicavano per oggi, 2 dicembre, l'inizio di una perturbazione invernale che avrebbe portato neve in montagna ed anche in pianura. Tanto che la protezione civile del Veneto è stata allertata per i possibili disagi provocati dalla neve ed dal vento forte. Di vento forte, questa mattina, ne soffia poco, ma di neve ne sta cadendo tanta, in Lessinia ed anche in altre parti della provincia scaligera.

Il video è delle 9 di questa mattina ed è stato realizzato da un nostro lettore di Bussolengo, ma giungono segnalazioni di nevicate anche da Verona, Valeggio sul Mincio e Sona. Mentre in Lessinia, sempre stamane, il Rifugio Castelberto ha pubblicato sulla sua pagina Facebook questa foto, ricordando che oggi è Santa Bibiana e a questo giorno c'è un proverbio meteorologico presente in varie regioni d'Italia, secondo cui se piove a Santa Bibiana, pioverà per 40 giorni e una settimana.

E nonostante la neve caduta, la prima mattinata dei vigili del fuoco veronesi è stata tranquilla, senza grossi interventi da segnalare.