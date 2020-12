Dal Garda all'Est Veronese, provincia scaligera imbiancata a tratti

Sulla provincia di Verona, come anche su altri territori del Veneto, è caduta la neve nella notte tra ieri e oggi, 27 e 28 dicembre. Non si può dire che questo evento meteorologico abbia sorpreso perché l'Arpav lo aveva previsto e la protezione civile regionale aveva dichiarato lo stato di attenzione anche per le nevicate. Ciò che non si può prevedere con certezza è la quantità di neve che si potrebbe accumulare su strade, campi e tetti del Veronese.

Le nevicati più abbondanti sulla provincia scaligera si sono verificate in Lessinia, in particolare a Cerro. Ma anche i comuni più in pianura sono stati interessati dal fenomeno, seppur con entità molto più lievi. Niente, o veramente poca neve su Verona, dove la pioggia è abbondante ma le temperature non permettono che si tramuti in neve. Nella zona del Lago, sono imbiancati i territori più a ridosso del Monte Baldo, come Torri del Benaco, Malcesine e Brenzone. Neve anche in Valpolicella, ma solo sui territori più elevati, mentre i fiocchi sono scesi anche ad altitudini più basse in Valdadige, soprattutto nel territorio di Dolcè. L'altro territorio veronese particolarmente innevato questa mattina è l'Est Veronese, dove i territori più imbiancati sono quelli al confine con la provincia di Vicenza, come San Giovanni Ilarione, Roncà, Monteforte d'Alpone e San Bonifacio, e scendendo verso la Bassa anche Ronco all'Adige la neve scende con una forte spinta del vento.