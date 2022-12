Non solo in Lessinia, la prima neve nel Veronese è arrivata anche a bassa quota

Nevica sulle montagne veronesi, e non solo. Se in Lessinia i paesaggi sono oramai imbiancati da giorni, nelle ultime ore anche in alcune zone collinari dell'alta Valpolicella è arrivata la neve. Ma, così come testimoniato dal video, persino in pianura, ed esattamente nel Comune di Bussolengo, il meteo di domenica 11 dicembre ha riservato circa una decina di minuti di nevicata. La presenza di nevischio è stata riscontrata anche a San Martino Buon Albergo.