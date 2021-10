Meteo, previsioni a Verona: clou del maltempo nella giornata di Ognissanti

«Il Veneto è in questi giorni interessato da tempo stabile e in gran parte soleggiato, con temperature ancora piacevoli nei valori diurni, ma freddo notturno piuttosto accentuato specie nelle vallate dolomitiche, dove si registrano le prime gelate della stagione». È il meteorologo Davide Ricci di 3Bmeteo.com a descrivere l'attuale situazione meteorologica di regione e provincia di Verona, aggiungendo alcune previsioni per i prossimi giorni e per la festa dell'1 novembre.

«Il periodo di bel tempo in Veneto si protrarrà fino a sabato 30 ottobre, per poi cedere gradualmente il passo ad una fase di maltempo tipicamente autunnale, con piogge e rovesci diffusi, legata al transito di una perturbazione atlantica. Le prime deboli piogge potranno verificarsi già domenica, con il clou del maltempo che sarà raggiunto ad Ognissanti. Accumuli moderati su coste e pianure, mentre le Prealpi potranno vedere fenomeni ben più intensi con cumulate localmente attorno ai 100 millimetri. Per il 2 novembre si attende un miglioramento, ma a seguire è probabile che possano persistere per alcuni giorni condizioni di spiccata variabilità, con occasione per nuove piogge nel corso della settimana».

Passando alle previsioni per la provincia di Verona «venerdì ancora condizioni ampiamente soleggiate, anche se in serata giungeranno i primi timidi segnali di cambiamento, con velature ad alta quota che offuscheranno i cieli - ha spiegato Ricci - Tempo stabile anche per gran parte di sabato, con il solo disturbo di nubi sparse, in graduale aumento verso sera, quando non è escluso che a ridosso della mezzanotte possa anche cadere qualche goccia di pioggia. Condizioni decisamente più uggiose domenica, con cieli coperti e pioviggini intermittenti, più probabili in serata. Nel corso del lunedì di Ognissanti la parte più attiva della perturbazione interesserà la città, con piogge diffuse di intensità generalmente moderata. Accumuli maggiori sono attesi sulla Lessinia. Il proseguimento della settimana è ancora incerto, ma sembra al momento probabile una persistenza dell'instabilità, con un veloce miglioramento martedì, seguito da altre piogge nei giorni a venire. Le temperature subiranno un calo soprattutto nei valori massimi, passando dagli attuali 19 gradi centigradi ai 13 gradi in avvio della prossima settimana».