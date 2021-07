Maltempo e temperature in picchiata da martedì: «Grosso rischio grandinate anche per il Veronese»

Edoardo Ferrara, meteorologo di 3bmeteo.com, ha fornito le previsioni per il Veneto e per la provincia scaligera

«Una linea temporalesca ben strutturata seguita da aria decisamente fresca per il periodo, transiterà sul Veneto nella serata di martedì. Previsti fenomeni intensi su tutta la regione, in particolare nelle aree di pianura, dove non escludiamo ancora una volta la possibilità di eventi grandinigeni anche di medie dimensioni». È Edoardo Ferrara, meteorologo di 3bmeteo.com, a fornire le previsioni per i prossimi giorni, per i quali è attesa una forte perturbazione, al punto che il Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione ha dichiarato lo stato di Attenzione.

«Almeno fino a venerdì l'instabilità non lascerà la presa sul Veneto complice la presenza di aria fredda in quota - prosegue Ferrara -. Particolare riguardo sulle aree di pianura centrali: vicentino e trevigiano. Qui i temporali potrebbero risultare violenti con grandinate abbondanti. A grosso rischio anche il veronese. Leggermente più ai margini l'area del delta, anche se in queste situazioni nessuno è tranquillo. Temperature in calo: massime tra 23 e 27, minime tra 16 e 18. Sotto i 10°C nella notte tra mercoledì e giovedì a Cortina».

METEO VERONA - «Lunedì caldo e soleggiato. Martedì instabilità in aumento dal pomeriggio-sera con temporali anche intensi. Rischio di fenomeni intensi, con grandine e colpi di vento. Temperature in netto calo con massime intorno ai 25-27°C. Mercoledì migliora ma si resterà in un contesto di spiccata variabilità, con acquazzoni e temporali specie nelle ore diurne. Andrà meglio dal weekend», ha concluso il meteorologo.