Neve mista a pioggia prevista nel Veronese. Attenzione anche al vento

«L'inverno entrerà prepotentemente sulla scena italiana», aveva annunciato il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara, prevedendo ondate di maltempo da domani, 2 dicembre, fino all'Immacolata. Sono attese piogge e rovesci diffusi al Centronord, in successiva estensione al Sud con rischio di nubifragi e forti temporali sul versante tirrenico. E farà freddo, tanto che la neve cadrà anche a quote basse su Piemonte ed Emilia. Neve che sarà mista a pioggia tra Lombardia, Veneto e Friuli. Neve dunque possibile in città come Asti, Alessandria, Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e Cuneo. In particolare tra parmense e reggiano si potranno accumulare anche 20 o 30 centimetri di neve sull'Appennino. Fiocchi misti a pioggia non esclusi anche a Milano, Bergamo, Brescia, Verona, Mantova, Bologna, Udine.

Ed in riferimento alla situazione meteorologica attesa sul territorio regionale, al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza operativa della protezione civile, è stata dichiarata la fase operativa di attenzione per il vento forte (da riconfigurare, a livello locale, in fase operativa di pre-allarme o allarme a seconda dell'intensità del vento) sulla zona prealpina, di pianura e costiera, dalle 21 di oggi alla mezzanotte di domani. Inoltre, è stato dichiarato lo stato di attenzione per neve (da riconfigurare, a livello locale, in fase operativa di pre-allarme o allarme a seconda dell’intensità dei fenomeni) dalla mezzanotte di oggi a quella di domani per la pianura, le zone collinari e il Bellunese meridionale.

PROTEZIONE CIVILE DI VERONA PRONTA AD INTERVENIRE

La protezione civile del Comune di Verona, preallertata per tutelare l'incolumità pubblica, con particolare attenzione alla viabilità, si è coordinata con Amia per la gestione dei mezzi spargisale in caso di neve e ghiaccio.

La perturbazione prevista potrebbe portare alla caduta di qualche fiocco di neve nell'area collinare cittadina. Mentre le forti raffiche di vento creeranno accumuli di foglie che, unite alle precipitazioni piovose e alla formazione di ghiaccio, potrebbero generare situazioni di pericolo per la mobilità dei cittadini.

«Facciamo appello ai cittadini - ha sottolineato l'assessore alla protezione civile Marco Padovani - Venga posta molta attenzione negli spostamenti a piedi e in macchina. Fra i più esposti a rischio sono coloro che dovranno muoversi con veicoli a due ruote, come moto, motorini, biciclette e monopattini. Sarà effettuato un intervento di salatura preventiva nella fascia alta delle colline di Moruri e Cancello. Domani mattina, invece, due ispettori si recheranno nelle aree collinari della seconda e dell'ottava circoscrizione per la verifica di eventuali problemi al transito veicolare. Se necessario, già programmato l’immediato intervento di mezzi per lo spargimento di sale nelle zone ritenute a rischio. Preallerta preventiva attivata dalla protezione anche con le due società autostradali».