Maltempo e piogge attesi nei cieli del Veneto: scatta l'allerta meteo

Domani, giovedì 15 ottobre, sono previste precipitazioni diffuse in tutto il Veneto, più consistenti e accompagnate da forti raffiche di vento su pianura e costa. Sono attesi venti da tesi a forti, in prevalenza da est/nord-est sulla costa e pianura limitrofa e in quota sulle dorsali prealpine, in attenuazione dal pomeriggio/sera.

Alla luce delle previsioni meteo per le prossime ore, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha emesso un avviso di criticità, valevole, complessivamente, fino alle ore 8 di venerdì 16 ottobre.

Specie sulla zona prealpina, costiera e pianura limitrofa viene dichiarata la fase operativa di attenzione per vento forte, da riconfigurare, a livello locale, in fase operativa di pre-allarme o allarme a seconda dell’intensità dei venti.

In alcuni bacini idrografici (Basso Brenta-Bacchiglione, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in Laguna, Livenza, Lemene e Tagliamento) è stato dichiarato lo stato di attenzione (allerta gialla), specie su quello del Po, Fissero-Tartaro-CanalBianco, Basso Adige (fino alle ore 6 di domani 15/10/2020), nel quale il possibile verificarsi di rovesci o temporali localmente anche intensi, potrebbe creare disagi al sistema fognario e lungo la rete idrografica minore, tanto che si decreta, per tale bacino, l’allerta arancione (stato di preallarme).

Visti i fenomeni meteorologici previsti la criticità idrogeologica attesa è riferita allo scenario per temporali forti con altezze d’onda significative lungo tutta la fascia costiera.