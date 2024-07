Maltempo in arrivo nelle aree montane e pedemontane, è allerta gialla

Il grande caldo potrebbe concedere una tregua in questo fine settimana nelle aree montate e pedemontane del Veneto.

Le previsioni meteo indicano dalla tarda mattinata di domani, 19 luglio, un progressivo aumento dell'instabilità a partire dalle zone montane e pedemontane del Veneto, con probabili rovesci e temporali anche intensi. Si potrebbero infatti generare dei forti rovesci, delle locali grandinate o delle potenti raffiche di vento. Ed è possibile un'estensione dei fenomeni dalla serata anche sulla pianura dove non si escludono locali fenomeni intensi fino alle prime ore di sabato.

Alla luce di queste previsioni, il centro funzionale decentrato della protezione civile del Veneto ha emesso un avviso di criticità idrogeologica e idraulica, valido dalle 11 di domani alle 8 di sabato 20 luglio, nel quale si dichiara lo stato di attenzione (allerta gialla) per criticità idrogeologica per temporali nei bacini dell’Alto Piave, del Piave Pedemontano, dell’Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone e dell’Adige-Garda e Monti Lessini. In tali zone di allertamento lo scenario sarà caratterizzato da fenomeni intensi e in rapida evoluzione. Ed è previsto il possibile innesco di frane superficiali e colate rapide sui settori montani, pedemontani, collinari delle zone in allerta. Come è possibile anche l'innalzamento dei livelli della rete idrografica secondaria, come rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque piovane con allagamenti di locali interrati o sottopassi.