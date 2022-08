Maltempo: stato di allerta prolungato per le zone montane e pedemontane

Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile regionale, in base alle previsioni meteo, ha emesso un bollettino di aggiornamento rispetto a quello di venerdì, nel quale viene confermato lo stato di attenzione per criticità idrogeologica fino a domenica nei bacini dell’Alto Piave, Piave Pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone e Adige-Garda e Monti Lessini per l’arrivo di temporali.

Per quanto riguarda la seconda parte di domenica 7 agosto, viene confermato il persistere di condizioni di instabilità soprattutto sulle zone montane e pedemontane, dove saranno più probabili delle precipitazioni anche a carattere di rovescio e temporale e dove non si esclude qualche ulteriore temporale intenso.

L’avviso di criticità aggiorna quello emesso venerdì ed è valido dalle ore 12 fino alla mezzanotte di domenica e, visti i fenomeni meteorologici previsti, la criticità idrogeologica attesa è riferita allo scenario per temporali forti.