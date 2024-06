Allerta meteo in regione per il maltempo atteso sul Veneto nelle prossime ore

Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso un nuovo avviso di criticità idrogeologica e idraulica che decreta lo stato di attenzione per rischio idrogeologico per temporali valido fino alle ore 9 di giovedì 13 giugno in tutti i bacini del Veneto, eccetto l’Alto Piave bellunese.

Per quanto riguarda il resto delle prescrizioni, valide fino alle ore 14 di giovedì, viene confermato ancora lo stato di attenzione per rischio idraulico nei bacini Adige-Garda e Monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige, Basso Brenta – Bacchiglione riferito al permanere di livelli sostenuti lungo l’asta del fiume Adige, con puntuali criticità al corpo arginale che interessano il tratto a valle di Boara Pisani (PD).

Le previsioni meteo di Arpav indicano che la parte finale della perturbazione che ci ha interessato in questi ultimi giorni transiterà sulla regione nella mattinata di giovedì. Tra il pomeriggio/sera di mercoledì 12 e la mattina di giovedì 13 è dunque prevista un'ulteriore fase di tempo instabile, con precipitazioni anche a carattere di rovescio e temporale e possibilità di locali fenomeni intensi (forti rovesci, qualche grandinata, raffiche di vento) tra Prealpi e pianura; nel corso della mattinata precipitazioni in diradamento e attenuazione.

Avviso di criticità idrogeologica ed idraulica

Prescrizioni di Protezione Civile