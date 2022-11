Piogge abbondanti, vento forte e neve. Il maltempo previsto è arrivato

Il maltempo previsto per oggi, 22 novembre, è arrivato. Neve sulle montagne scaligere e pioggia abbondante nel resto della provincia. Il rischio di problemi di natura idrogeologica aveva fatto scattare l'allerta arancione su tutto il Veronese, ma pare che la situazione sia più critica in altre zone della regione.

Il presidente del Veneto Luca Zaia sta infatti seguendo l'evoluzione di questa ondata di maltempo, rimanendo in costante contatto con l'assessore regionale alla protezione civile Gianpaolo Bottacin, i vertici tecnici e gli altri uffici interessati.

I tecnici della protezione civile hanno segnalato che tutta la costa veneta è stata duramente colpita, registrando anche difficoltà per l'afflusso dei corsi d'acqua in mare. È prevista un'attenuazione dell'impatto nel tratto da Bibione a Venezia mentre si registrerà ancora vento forte in quello da Chioggia al delta del Po. Inoltre, un evento atmosferico particolarmente intenso si registra nella zona di Rovigo, con particolare incidenza a sud della città.

In provincia di Verona non vengono segnalate particolari criticità anche se rimane sempre valido l'appello alla massima prudenza sopratutto per chi deve mettersi alla guida perché le precipitazioni sono abbondanti, il vento è forte e nelle aree del Baldo e della Lessinia è scesa la neve.