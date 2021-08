Maltempo nella provincia veronese ed il cielo di Sommacampagna diventa un capolavoro di colori

Temporali e forte vento si sono abbattuti sulla provincia veronese lunedì 16 agosto, mentre in alcuni casi il cielo ha assunto una colorazione davvero affascinante

Nel corso della serata di ieri, lunedì 16 agosto, l'intera provincia scaligera è stata investita da un'intensa ondata di maltempo che ha visto raffiche di vento molto forti creare non pochi danni e disagi. Tra gli effetti meno drammatici e più caratteristici si è però anche verificata un'insolita ed affascinante colorazione del cielo al tramonto. Il fenomeno è stato immortalato da alcuni lettori che, come nel caso di Fabio Disaro? a Sommacampagna, non hanno mancato di scattare splendide foto.

