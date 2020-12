Si allenta il maltempo in Veneto, ma ancora attenzione per piene e frane

Va attenuandosi l'ondata di maltempo che ha investito il Veneto in questi giorni. Le previsioni meteo regionali segnalano ancora alcune precipitazioni sparse e generalmente modeste, con eventuali nevicate intorno ai 1.000 metri. Precipitazioni che andranno ulteriormente diradandosi fino ad esaurirsi. Domani, giovedì 10 dicembre, è previsto tempo prevalentemente molto nuvoloso con precipitazioni al più locali e modeste.

In considerazione degli eventi atmosferici, il centro funzionale decentrato della protezione civile della Regione ha emesso un avviso di criticità valido fino alle 20 di domani.

Lo stato di preallarme (allerta arancione) è confermato solo per la rete idraulica principale del bacino del Basso Brenta-Bacchiglione, in riferimento al Fratta-Gorzone dove si prevedono livelli idrometrici ancora sostenuti. Sulle rimanenti zone del bacino è da considerarsi lo stato di attenzione, fissato anche per la rete idraulica secondaria.

Ridefinita la criticità idrogeologica in altre zone della Regione, fissando lo stato di attenzione nei bacini dell'Alto Piave, del Piave Pedemontano e dell'Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone. In quest’ultime aree, l'elevata saturazione dei terreni può determinare ancora fenomeni franosi.

Allegati