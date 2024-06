Tempo instabile in Veneto, protezione civile in allerta gialla per temporali

Le previsioni meteo indicano che da questa sera, 9 giugno, e per tutta la giornata di domani è previsto tempo instabile con rovesci e temporali. Sono dunque attesi fenomeni localmente anche intensi come forti rovesci, grandinate e acute raffiche di vento.

Alla luce di tali previsioni, il centro funzionale decentrato della protezione civile del Veneto ha emesso un nuovo avviso di criticità, valido fino alle 8 di martedì 10 giugno. Si decreta lo stato di attenzione (allerta gialla) per criticità idrogeologica per temporali in tutti i bacini del Veneto. E in considerazione della criticità ordinaria per temporali prevista su tutte le zone di allerta, lo scenario sarà caratterizzato da fenomeni intensi e in rapida evoluzione. Viene confermato inoltre lo stato di attenzione per criticità idraulica nei bacini Adige-Garda e Monti Lessini; Po, Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige; e Basso Brenta-Bacchiglione riferito al permanere di livelli sostenuti lungo l’asta del fiume Adige, con puntuali criticità al corpo arginale che interessano il tratto a valle di Boara Pisani.