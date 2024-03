Maltempo in attenuazione, ma ancora allerta gialla in Veneto

Potrebbe concludersi nella notte tra oggi e domani, 10 e 11 marzo, la coda di questo maltempo invernale che ha interessato la provincia di Verona e il resto del Veneto tra la fine di febbraio e questa prima decade di marzo. Le previsioni indicano per i prossimi giorni precipitazioni in prevalenza assenti, con il rischio soltanto di qualche isolato piovasco sui rilievi. La Regione, comunque, non abbassa la guardia e mantiene l'allerta gialla almeno fino a domani pomeriggio.

È piovuto tanto anche oggi in provincia di Verona, soprattutto al mattino e nel primo pomeriggio. Un pioggia trasformata in neve oltre i mille metri di altitudine e a cui si sono aggiunti anche dei venti tesi, che però non hanno provocato gravi danni. E nel video realizzato oggi da Tiziano Venturini si può vedere un po' della pioggia caduta nella contrada Spiazzo di Sant'Anna D'Alfaedo. Contrada che si trova in Lessinia, area interessata insieme al Monte Baldo dalle nevicate, con un manto bianco di oltre due metri formatosi nei giorni scorsi.

Ma nonostante la tendenza ad un miglioramento delle condizioni meteorologiche, la protezione civile della Regione Veneto ha emesso un nuovo avviso di criticità valido fino alle 14 di domani. È stato dichiarato lo stato di attenzione (allerta gialla) per criticità idraulica e idrogeologica. L'allerta gialla per criticità idraulica è dichiarata nei bacini Altro Brenta-Bacchiglione-Alpone; Basso Brenta-Bacchiglione; Livenza-Lemene-Tagliamento. L’allerta gialla per criticità idrogeologica è dichiarata sui bacini Piave Pedemontano; Altro Brenta-Bacchiglione-Alpone; Basso Brenta-Bacchiglione.