Maltempo: rovesci, grandinate e forti raffiche di vento. È allerta gialla in Veneto

Il centro funzionale decentrato della protezione civile del Veneto ha emesso un avviso in cui dichiara uno stato di attenzione per il maltempo dal pomeriggio di oggi, 30 giugno, fino a domani, 1 luglio.

Si prevede un tempo a tratti instabile con rovesci e temporali da locali sulle Dolomiti a sparsi su pianura e costa. Saranno possibili locali fenomeni intensi come forti rovesci, forti raffiche di vento e locali grandinate, specie sulla pianura e sulla costa veneta, meno probabili ma non del tutto esclusi anche sul resto della regione.

Per questo è scattato lo stato di attenzione (allerta gialla) per criticità idrogeologica, il quale sarà valido fino alla mezzanotte di domenica 2 luglio nei bacini: Po, Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige; Basso Brenta-Bacchiglione; Basso Piave-Sile e Bacino scolante in laguna; Livenza-Lemene e Tagliamento.