Ondata di calore, bollino rosso anche per Verona. È allerta massima

«Le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Queste condizioni climatiche possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione». Così il Ministero della salute descrive il forte disagio che vivranno oggi, 1 agosto, anche i cittadini veronesi. Il Ministero ha, infatti, emesso il bollettino quotidiano sulle ondate di calore e Verona è inserita nella lista delle 14 città dove il livello di allerta oggi sarà al massimo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sono quattro i livelli di allerta usati dal Ministero della salute per il grande caldo (livello 0, 1, 2 e 3), contraddistinti da quattro colori diversi (verde, giallo, arancione e rosso). Il livello 3, quello più elevato e segnalato dal bollino rosso, riguarda oggi 14 città italiane, quattro in più rispetto alla giornata di ieri, che di sicuro fresca non lo è stata. In ordine alfabetico, bollino rosso oggi per: Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Verona e Viterbo. Tra queste, ci sono quattro città che passano dal bollino arancione di ieri al rosso di oggi e sono Brescia, Latina, Verona e Viterbo. Sarà dunque un sabato in cui il caldo si farà sentire ancor di più nel Veronese, sperando che l'attesa diminuzione delle temperature previsa per domani si verifichi sul serio.