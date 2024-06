Torna il caldo: per il Ministero, sabato da bollino arancione a Verona

Lo stop del maltempo previsto per questi giorni, porta ad un innalzamento delle temperature in vista del fine settimana.

Per questo sabato, infatti, il bollettino del ministero della Salute sugli effetti delle ondate di calore, indica un'allerta di livello 2 in 17 città, tra le quali anche Verona, la quale indica "condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili".

Olltre al capoluogo scaligero, il bollino arancione riguarda anche Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Catania, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Trieste e Viterbo.