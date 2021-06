Ondate di calore, fine settimana veronese da bollino giallo e arancione

Le previsioni meteorologiche indicavano un aumento delle temperature in questa settimana centrale del mese di giugno, con picchi di calore soprattutto nel fine settimana. E è in linea con queste previsioni anche il bollettino sulle ondate di calore trasmesso oggi, 18 giugno, dal Ministero della Salute.

Quattro i livelli di allerta individuati dal Ministero, contraddistinti da bollini di quattro colori diversi: dal bollino verde che simboleggia un'assenza di rischi legati alle alte temperature, la colorazione dei bollini passa al giallo, all'arancione e infine al rosso che segnala possibili emergenze causate dal caldo. Sono 27 le città monitorate dal Ministero e tra queste c'è Verona che per oggi ha un bollino verde per il caldo. Bollino che però diventerà giallo domani e arancione per la giornata di domenica. Una tendenza che si riscontra anche nelle altre città italiane controllate, con addirittura Brescia che domenica sarà da bollino rosso.

Il Ministero della salute ha ripreso la produzione di bollettini sulle ondate di calore all'inizio di questo mese di giugno e proseguirà fino alla metà di settembre. Un servizio diventato ancor più importante con il diffondersi del coronavirus. «Alcuni recenti casi studio suggeriscono una minore tolleranza al caldo delle persone che hanno sviluppato una sindrome post Covid, caratterizzata anche a distanza di mesi dall’infezione, da sintomi quali difficoltà di respiro e tosse, o altri disturbi come palpitazioni, debolezza, febbre, disturbi del sonno, vertigini, delirium (nelle persone anziane), difficoltà di concentrazione, disturbi gastrointestinali, ansia e depressione», si legge sul sito del Ministero.