Raffiche da nord e bora, è stato di attenzione in Veneto per il vento forte

Le previsioni meteo emesse dall'agenzia regionale per l'ambiente del Veneto (Arpav) indicano per questa mattina, 6 aprile, venti tesi o a tratti forti sui rilievi e nelle valli, per raffiche da nord, e bora sulla costa, sulla pianura limitrofa e sulla pianura sud orientale, con attenuazione dei fenomeni nel corso del pomeriggio.

LE PREVISIONI METEO DI ARPAV

Viste le previsioni, il centro funzionale decentrato della Regione ha dichiarato la fase operativa di attenzione su zone montane, pedemontane, costa e pianura limitrofa e pianura sud orientale per vento forte. Fase da riconfigurare, a livello locale, in pre-allarme o allarme a seconda dell’intensità del vento.

Lo stato di attenzione è valido fino alle 16 di questo pomeriggio

LE PRESCRIZIONI DELLA PROTEZIONE CIVILE DEL VENETO PER OGGI

