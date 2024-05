Temporali in arrivo sul Veneto e la Regione rimane in allerta

Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso un nuovo avviso di criticità idrogeologica e idraulica, con un aggiornamento valido dalle ore 16 di lunedì 27 maggio fino alla mezzanotte di mercoledì 29, dove si segnala, in particolare, l’innalzamento dell’allerta idrogeologica per temporali a gialla nei bacini del Piave Pedemontano; Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone; Adige-Garda e Monti Lessini; Po,Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige; Basso Brenta -Bacchiglione.

Dal pomeriggio/sera fino al pomeriggio/sera di martedì 28 maggio è previsto, infatti, tempo a tratti instabile con precipitazioni sparse con rovesci e temporali, anche intense e localmente consistenti, più probabili sui settori centro-occidentali tra lunedì sera e la mattinata di martedì e sulle zone prealpine e pedemontane centro-orientali nella giornata di martedì.

Si conferma lo stato di attenzione per criticità idraulica nel bacino del Basso Brenta -Bacchiglione e nel bacino del Po,Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige. Si tratta di uno scenario di rischio definito anche in considerazione dello stato del territorio derivante dalle precipitazioni ed eventi al suolo occorsi nei giorni precedenti. Sul fiume Fratta i livelli sono in calo ma ancora sopra la prima soglia. La criticità gialla nelle zone Vene-D (Po,Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige) e Vene-E (Basso Brenta -Bacchiglione) è da considerare limitata al tratto terminale del fiume Adige, che presenta ancora livelli sostenuti con difficoltà di deflusso a mare per contrasto di marea.

Avviso di criticità idrogeologica ed idraulica

Prescrizioni di Protezione Civile